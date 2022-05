Zidane couvert d’or, le Qatar frappe fort et sème le doute !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Qatar a lâché son offre de contrat pour Zinedine Zidane. Il peut devenir l'entraineur le mieux payé au monde s'il dit oui au PSG.

Encore à Paris en ce début de semaine, Zinedine Zidane a cette fois-ci évoqué son avenir sportif, et la possibilité de prendre place sur le banc du Paris Saint-Germain. Revenu de son dimanche à Monaco, le légendaire numéro 10 des Bleus s’est entretenu avec Nasser Al-Khelaïfi ce lundi, annonce le Mundo Deportivo. Le journal catalan suit pas à pas le Français, qui est désormais parti pour quelques jours de repos et de réflexion du côté d’Ibiza. La teneur de la discussion entre le président du PSG et l’ancien entraineur du Real Madrid a porté sur ce que lui proposait le club parisien.

25 millions d'euros par an

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par adidas Paris (@adidasparis)

Tout d’abord financièrement, Zidane serait évidemment particulièrement bien loti avec le Paris SG. Nasser Al-Khelaïfi lui a proposé un contrat dont la durée est indéterminée, mais dont le montant a été dévoilé. Zizou émargerait ainsi à 25 millions d’euros par an à Paris, ce qui en ferait l’entraineur le mieux payé au monde. Il devancerait de peu Diego Simeone, qui porte à bout de bras l’Atlético de Madrid et en est récompensé avec ses 24 millions d’euros annuels. Mais aussi Pep Guardiola et ses 23 ME empochés du côté de Manchester City. Cette somme de 25 ME par an serait tout simplement pratiquement le double de ce que Zidane touchait au Real Madrid avant son départ. Une preuve que le Qatar, dont l’Emir en personne, traitera royalement son futur entraineur s’il venait à dire oui.

Zidane va réfléchir à Ibiza

Zidane a écouté ce que le PSG avait à lui proposer, car cette proposition le titille tout de même. L’idée d’être le premier entraineur à faire gagner Paris sur le plan européen le motive, et celui aussi de diriger totalement un vestiaire de stars parmi les meilleurs joueurs du monde. Néanmoins, au cours de cet entretien, Zidane a aussi évoqué son avenir personnel et professionnel, et la possibilité pour lui incomparable d’intégrer l’équipe de France. Autant dire que la réflexion est en cours et c’est là dessus que ce dialogue s’est terminé. Le champion du monde 1998 a demandé quelques jours de réflexion, ce dont il a bien besoin.

Zizou estime en effet que c’est un véritable choix de vie qui s’offre à lui. Car s’il accepte de rejoindre le PSG, il devra bien évidemment déménager à Paris. Alors qu’avec le poste de sélectionneur s’il devait être sien à la fin de l’année 2022, il pourrait très bien continuer à vivre la majeure partie du temps à Madrid, et revenir à Paris pour les rassemblements ou ponctuellement. Pour le moment en tout cas, l’offre est faite de la part du PSG. Elle est faramineuse, et incite au moins Zinedine Zidane à la réflexion. C'est ce qu'il fait en ce moment avec ses quelques jours de congés du côté d'Ibiza.