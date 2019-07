PSG : Zidane lui explique le foot, il ne veut pas de Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Face au FC Barcelone incapable de faire une offre capable de contenter le Paris Saint-Germain, le clan Neymar commence à paniquer.

Des contacts ont été pris avec la Juventus Turin afin de tâter le terrain. Et dernièrement, les proches du numéro 10 du PSG ont même renoué avec le Real Madrid, histoire de proposer ses services. Toujours très ami avec Nasser Al-Khelaïfi, Florentino Pérez lui a fait savoir s’il pouvait proposer Neymar à Zinedine Zidane, afin d’être sûr de son choix si jamais une offre devait être effectuée. Mais dans cette belle histoire que le journal Sport raconte, tout s’arrête brutalement à cet instant.

L’entraineur français a fermement fait comprendre au président de la Maison Blanche qu’il n’avait pas besoin de Neymar dans son équipe, que les postes phares de son attaque étaient déjà occupés et qu’il n’était donc pas favorable à cette arrivée. Florentino Pérez en a pris bonne note, trouvant ce refus bien dommage alors qu’il y a un an, le Real Madrid semblait le seul capable de s’offrir la star brésilienne pour faire oublier Cristiano Ronaldo. Mais son entraineur préfère clairement faire confiance à l’équipe en place, et comme Pérez a annoncé avoir donné les pleins pouvoirs à Zidane lors de son retour au printemps dernier, il est bien obligé de respecter sa décision. Tant pis ou tant mieux pour le PSG, qui ne devrait pas être attaqué par le Real Madrid cet été au sujet de Neymar.