PSG ‍: Zidane entraîneur, la surprise du siècle ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis dimanche, Julian Nagelsmann est présenté comme le grandissime favori pour remplacer Christophe Galtier au poste d'entraîneur du PSG. Mais une surprise colossale n'est pas impossible à en croire les rumeurs.

Depuis 24 heures, Christophe Galtier sait qu’il ne sera plus sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Luis Campos lui a signifié cette décision brutale prise par Nasser Al-Khelaifi. Mais il n’y a même pas eu besoin d’attendre mardi pour savoir que Julian Nagelsmann était désormais le favori pour prendre ce poste, avec ou sans Thierry Henry comme adjoint numéro 1. L’ancien coach du Bayern Munich ne peut en effet pas compter sur ses deux adjoints allemands, ces derniers ayant décidé de voler de leurs propres ailes en Bundesliga. Attendu ce mercredi dans la capitale, le technicien de 35 ans paraît donc bien parti pour être le nouveau poulain de l’Emir du Qatar, sauf qu’une nouvelle rumeur circule.

Zidane au PSG ? Le retour

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

L’an dernier, le fameux Sabri PSG ou Rien, célèbre insider du Paris Saint-Germain, avait touché sa cible en annonçant en premier que Kylian Mbappé ne partait pas au Real Madrid alors que toute la presse disait le contraire. Cependant, il s’était raté en affirmant que Zinedine Zidane allait prendre la place de Mauricio Pochettino, même si finalement c’est Christophe Galtier avait pris la place. Depuis des mois, l’insider dit et répète que l’Emir du Qatar veut Zizou comme coach et personne d'autre. Et dans la nuit de mardi à mercredi, Sabri a lancé un message étonnant : « Méfie-toi de l'eau qui dort. Tic tac …On va bien rire mais surtout bien kiffer. Merci Monsieur Tamim ben Hamad Al Thani ». Un message commenté par des émojis stupéfaits d’Arthur Perrot, journaliste de la cellule football de RMC, qui suit notamment l’actualité du PSG. Il n'en fallait pas plus pour relancer la rumeur que finalement le propriétaire qatari du Paris Saint-Germain aurait finalement eu le feu vert de Zinedine Zidane. Qui vivra verra.