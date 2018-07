PSG : Ce défenseur central prépare sa sortie au mercato, au cas où...

Dans : PSG, Mercato.

Désireux de s’offrir le luxe d’avoir un défenseur central supplémentaire, Thomas Tuchel surprend tout de même avec cette volonté.

Son désir de pouvoir passer à trois axiaux explique la recherche d’un défenseur central ces dernières semaines, ce qui n'était pas forcément prévu au départ. Si Thiago Silva n’a aucune inquiétude sur sa place et son avenir, ses coéquipiers se posent des questions. Presnel Kimpembe, tout frais champion du monde, compte bien profiter de ce nouveau cap franchi pour gagner encore plus de temps de jeu. Il a été rassuré en ce sens par l'entraineur allemand avant son départ en vacances.

De quoi pousser Marquinhos vers la sortie ? Arrivé il y a cinq ans presque jour pour jour à Paris, l’ancien romain se sent bien à Paris et vient de terminer une nouvelle saison dans la peau d’un titulaire, ce qu’il est depuis le retour de David Luiz à Chelsea. Mais son clan s’interroge quand même sur son avenir, et ne laisse rien au hasard. Si jamais les choses venaient à mal tourner, son agent a contacté Manchester United pour tâter le terrain, affirme Paris United. Une manière de préparer une porte de sortie si jamais Marquinhos avait une mauvaise surprise à son retour de vacances.