Zidane et Madrid c'est fini le PSG en pole pour Zizou

La porte de l'équipe de France lui ayant été fermée au nez, Zinedine Zidane ne restera pas loin des terrains de football la saison prochaine. Son retour au Real Madrid a été évoqué, mais la presse espagnole n'y croit pas du tout.

« Zidane est sur le marché, mais il sait que le Real Madrid ne sera pas son destin ». Marca n’y va pas par quatre chemins ce dimanche, et le quotidien sportif très proche de Florentino Perez l’annonce sans détour, même si Carlo Ancelotti quitte les Merengue cet été pour rejoindre l’équipe du Brésil, ce n’est pas l’entraîneur français qui remplacera le technicien italien. Après deux passages sur le banc madrilène, celui qui a fait briller le club espagnol sur la scène européenne n’est plus une option. « Le Français sait que le Real Madrid ne sera pas sa destination (...) La Maison Blanche n'a pas pensé à lui pour la simple raison qu’elle a toujours confiance en Carlo Ancelotti et son travail. Il n'y a eu aucun mouvement d’approche à destination de Zinedine Zidane », affirme José Felix Diaz, qui suit l’actualité du Real Madrid pour Marca et a une autre idée pour Zizou.

Zidane et Madrid, c'est bien fini

Désormais, deux clubs semblent être en finale pour recruter Zinedine Zidane, et ce n’est pas une surprise puisqu’il s’agit du Paris Saint-Germain et de la Juventus. Lassés du comportement de Massimiliano Allegri, dont les nerfs sont très fragiles quand cela ne va pas pour la Vieille Dame, les dirigeants turinois pensent que Zinedine Zidane pourrait dire oui à une offre à la hauteur. De son côté, le champion du monde 98 n’a jamais caché ce que la Juventus avait apporté à sa carrière de joueur. Et Marca pense qu’effectivement rejoindre les Bianconeri est une possibilité importante, même si forcément il est évident que l'ombre du Paris Saint-Germain plane toujours au-dessus du dossier Zidane. Un après avoir été annoncé comme très proche du club de la capitale française, le natif de Marseille pourrait finalement dire oui, son avenir sur le banc des Bleus n'étant plus d'actualité. La FFF et Didier Deschamps pourraient avoir fait le jeu du PSG.

En 2022, avant que Nasser Al-Khelaifi n'officialise la signature de Christophe Galtier pour deux saisons comme entraîneur du Paris Saint-Germain, de très nombreuses sources, et pas toutes exotiques, avaient affirmé que l'accord avait été trouvé avec Zinedine Zidane. Les faits avaient prouvé le contraire, mais à l'époque Noël Le Graët avait également fait savoir à Zizou que le poste de sélectionneur de l'équipe de France était pour lui après le Mondial au Qatar. Douze mois plus tard, Didier Deschamps a été prolongé jusqu'en 2026, et il reste trois ans à combler pour l'enfant de La Castellane. Pour José Felix Diaz, même si le fait qu'il soit né à Marseille est toujours un souci dans la relation possible entre Zinedine Zidane et les supporters parisiens, cela n'empêchera pas l'affaire de se faire si le favori numéro 1 de l'Emir du Qatar dit oui. Le suspense va durer encore un peu, même si côté parisien la présence de Galtier, un autre natif de Marseille, sur le banc du PSG l'an prochain est totalement improbable.