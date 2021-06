PSG : Zidane à Paris avec Mbappé, elle y croit !

Dans : PSG.

La semaine dernière, le Real Madrid a officialisé le départ de Zinedine Zidane d’un accord commun entre les deux parties.

Le nom de l’entraîneur français avait beaucoup circulé à la Juventus Turin ces derniers mois. Mais c’est finalement Massimiliano Allegri qui a eu les faveurs des dirigeants transalpins pour prendre la succession d’Andrea Pirlo. Dès lors, beaucoup de questions se posent pour l’avenir de Zinedine Zidane. Où pourrait rebondir l’ancien coach du Real Madrid ? Va-t-il prendre une année sabbatique après avoir encaissé beaucoup de critiques dans la capitale espagnole ? Au cours des derniers jours, son nom a par ailleurs été soufflé au Paris Saint-Germain en cas de départ de Mauricio Pochettino, lequel est lui en contact avec Daniel Levy, le président de Tottenham même si ce mercredi c'est désormais Antonio Conte qui tient la corde pour s'occuper des Spurs.

Auteure du livre « Dans la tête de Zidane », Sabine Callegari a relancé la piste du PSG pour l’ancien entraîneur du Real Madrid. Selon elle, une potentielle signature du champion du monde 1998 au Paris Saint-Germain aurait du sens. « "Le vraisemblable n'est pas toujours le vrai" (Lacan). Il me semble vraisemblable que Zidane vienne au PSG : aura inégalable, défi à sa mesure, contrepoids à la direction, projet sportif de nature à rassurer chacun dont Mbappe... et à nous offrir un football de toute beauté » a publié sur Twitter Sabine Callegari, intimement persuadée que la signature de Zinedine Zidane au PSG, en cas de départ de Mauricio Pochettino cet été, n’est pas impossible. En 2016, « Zizou » avait cependant été très clair sur la possibilité d’entraîner un joueur le PSG. « Entraîner le Paris Saint Germain un jour ? Non, c'est impossible pour moi. Je suis marseillais » avait-il lancé. Reste que la possibilité d’entraîner le meilleur club français du moment avec des joueurs comme Neymar ou Kylian Mbappé pourrait faire changer d’avis n’importe quel entraîneur.