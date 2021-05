PSG : Pochettino ou Zidane ? L’impossible dilemme

Dans : PSG.

Nommé entraîneur du Paris Saint-Germain en janvier dernier, Mauricio Pochettino envisage déjà de retrouver Tottenham. De quoi faire trembler l’ancien Parisien Eric Rabesandratana, tout de même ravi d’imaginer Zinédine Zidane comme successeur de l’Argentin.

Le Paris Saint-Germain a beau fermer la porte avec son habituelle autorité, les rumeurs concernant Mauricio Pochettino continuent de circuler. En réalité, on a peut-être dépassé le stade des bruits de couloir puisque de nombreuses sources assurent que l’entraîneur discute bel et bien avec Tottenham. Il se dit également que l’Argentin ne serait pas insensible à l’intérêt du Real Madrid. Une situation délicate pour l’ancien Parisien Eric Rabesandratana, partagé entre sa crainte de voir le PSG perdre son coach aussi rapidement, et son rêve de voir Zinédine Zidane débarquer.

« C’est quand même bien Zidane… »

« Le PSG va animer le marché avec des rumeurs plus folles les unes que les autres. Déjà, le banc. On parle d’un départ de Pochettino, qui est arrivé en janvier. On l’annonce en train de discuter avec Tottenham, ça semble très sérieux, a souligné le chroniqueur de France Bleu Paris. La place est libre. On a entendu que l’entente avec Leonardo ne serait pas au top. Moi, je n’ai pas trop envie de croire à cette rumeur. Mais il a ouvert les discussions, donc ça va un peu loin… Il semblerait que ce soit vrai, mais je n’ai pas envie d’y croire. »

« Il est arrivé il y a six mois pour changer le visage du PSG. Je pense qu’il a déjà commencé en réhabilitant Mbappé. J’ai envie de croire qu’il va nous apporter encore de meilleures choses avec le chantier des transferts. Et puis il va avoir un peu les clés de la maison… Alors qui pourrait le remplacer ? On parle de Zidane ! C’est quand même bien Zidane… Je signe pour qu’il vienne entraîner le PSG. Mais j’ai du mal à y croire », a tempéré le consultant en plein dilemme.