PSG : Zéro sanction, Tuchel dément une « crise » avec Neymar et Mbappé

Ce lundi, Thomas Tuchel est revenu sur le récent clash avec Kylian Mbappé et sur l'anniversaire de Neymar. Et le coach du PSG dément une quelconque brouille avec ses deux stars qui ne seront pas à l'écart contre Nantes.

A la veille du déplacement du Paris Saint-Germain à Nantes, Thomas Tuchel a évidemment été interrogé sur la joute verbale entre Kylian Mbappé et lui, samedi pendant PSG-Montpellier. Pour le technicien allemand du Paris SG, les choses sont claires, ses décisions sont purement sportives, et Kylian Mbappé n’est pas moins bien servi que Neymar. De même, s’il n’apprécie pas l’organisation de l’anniversaire du joueur brésilien, auquel il n'a pas participé, il dément fermement être brouillé avec les deux vedettes de Paris. Pour Thomas Tuchel, il ne faut pas parler d’une crise avec Neymar et Mbappé, mais ce sont juste des choses qui arrivent dans la vie d’un club.

Pour l’entraîneur du PSG, les choses sont claires. « Non, il n’y a pas de crise avec Ney et Kylian. Je ne suis pas énervé personnellement. Je suis l’entraîneur, ce sont des joueurs au top. Et on a besoin d’eux pour gagner des matches difficiles et tous les trois jours. Ils sont décisifs avec de très nombreuses qualités. C’est nécessaire de gérer des joueurs dans une équipe forte et pas dans une équipe divisée. C’est du foot, je suis convaincu que l’on peut ensemble, et seulement ensemble, être plus fort. Je ne suis pas colère. Il y a des moments pendant une saison où les relations avec un joueur sont plus faciles, et des moments où on n’a pas le même avis, mais c’est absolument normal. Ce n’est pas une affaire personnelle. On doit être calme, clair (…) Concernant l’anniversaire de Neymar, j’ai décidé de ne pas y aller, c’est mon choix. Mais ce n’est pas personnellement contre Ney, mais c’est un choix d’entraîneur et je suis l’entraîneur du PSG, de l’équipe, du staff et c’était le meilleur choix de ne pas y aller », a expliqué Thomas Tuchel, qui a également fait savoir que Kylian Mbappé et Neymar pourront jouer contre Nantes s’ils sont en forme. Autrement dit, les deux joueurs ne feront pas l’objet d’une quelconque sanction de la part du Paris Saint-Germain