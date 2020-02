PSG : Mbappé et Tuchel se déchirent, le Real Madrid jubile

Dans : PSG.

Grande priorité du Real Madrid dans l’optique du prochain mercato estival, Kylian Mbappé est au cœur de tous les débats depuis samedi après-midi.

Et pour cause, l’attaquant du PSG n’a pas apprécié d’être remplacé dès la 70e minute de jeu par Thomas Tuchel contre Montpellier. Le divorce est proche entre les deux hommes, qui ne semblent définitivement plus sur la même longueur d’onde. Une querelle qui n’est pas pour déplaire au Real Madrid, qui surveille attentivement la situation selon les informations obtenues par le Mundo Deportivo. En effet, le média indique qu’en interne, les dirigeants de la Casa Blanca ne perdent pas une miette de ce qu’il se passe au Paris Saint-Germain entre Kylian Mbappé et son entraîneur Thomas Tuchel. La stratégie du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé n’a en revanche pas changé. Le club merengue ne souhaite pas précipiter les choses, dans le but de ne pas entrer frontalement en conflit avec la direction qatarie du Paris Saint-Germain.

La stratégie adoptée par Florentino Pérez consiste davantage à attendre de voir comment la situation va évoluer avant d’envisager de transmettre une proposition officielle au champion de France en titre. Pour rappel, Florentino Pérez entretient d’excellentes relations avec Nasser Al-Khelaïfi comme le prouvent récemment les transactions entre les deux clubs avec Keylor Navas ou encore Alphonse Areola. Il y a quelques semaines, la presse espagnole indiquait que le rêve du Real Madrid était de voir Kylian Mbappé refuser une offre de prolongation de la part du PSG. Cela forcerait alors Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi à envisager une vente du natif de Paris, ce qui permettrait au Real Madrid de se positionner sans pour autant entrer en conflit avec l’Emir du Qatar. Le plan se déroule parfaitement pour l'actuel leader du championnat d'Espagne, quand on sait que Kylian Mbappé ne serait pas chaud pour prolonger, dans l'éventualité où Thomas Tuchel serait toujours à Paris la saison prochaine.