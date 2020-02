PSG : Allegri mise un petit billet sur Paris contre Dortmund

Dans : PSG.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain était chahuté par le Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions en Allemagne (2-1).

Une courte victoire qui laisse de grands espoirs au Paris Saint-Germain dans l’optique du match retour, malgré l’impression générale très négative laissée par les joueurs de Thomas Tuchel. Régulièrement associé à Paris en raison de ses bonnes relations avec Leonardo, Massimiliano Allegri estime que le Paris Saint-Germain est toujours le grand favori de cette double confrontation contre les Allemands. Interrogé par TF1, l’ancien manager de la Juventus Turin a indiqué que le PSG avait les cartes en main pour renverser le Borussia Dortmund. A condition bien-sûr de montrer un tout autre visage que celui affiché sur la pelouse du Signal Iduna Park cette semaine.

« Que ferais-je si j’étais l’entraîneur du PSG contre Dortmud ? Je n'ai pas la présomption ni les informations pour dire ce qu'il faut faire au match retour. Mais l'entraîneur du PSG (Thomas Tuchel) est un grand entraîneur. C'est sûr, ils sont encore favoris pour se qualifier, grâce à leur qualité et pour le reste aussi. Pour le match retour, ce sera difficile bien-sûr. D’autant qu’ils ont peu la pression, vu les performances des années précédentes en Ligue des Champions. Ils s'attendaient à un match difficile, ils ont eu un match difficile. Mais je suis certain qu’ils feront un gros match retour à la maison » a indiqué l’ancien entraîneur du Milan AC et de la Juventus Turin, pour qui le Paris Saint-Germain, emmené par ses stars offensives Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, ont largement de quoi renverser le Borussia Dortmund. Pour rappel, le match retour entre les deux formations se disputera le 11 mars prochain au Parc des Princes… Un rendez-vous attendu par tous les amoureux du PSG, qui espèrent voir leur équipe enfin passer le cap des 8es de finale.