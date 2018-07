PSG : Yuri Berchiche quitte Paris des étoiles plein les yeux

Dans : PSG, Mercato.

Après une saison passée au Paris Saint-Germain, Yuri Berchiche (28 ans) a déjà quitté la Ligue 1 cet été.

Le latéral gauche est revenu en Espagne afin de signer à l’Athletic Bilbao. Un défi forcément alléchant pour le Basque qui a peut-être senti que le prochain exercice serait compliqué au club de la capitale. En tout cas, l’ancien joueur de la Real Sociedad ne souhaitait pas partir sans laisser un message au public parisien.

« Chers supporters du PSG. Cela a été un vrai plaisir de porter ce maillot tout au long de la saison, a écrit l’Espagnol sur Twitter. Cela a été une période courte, mais aussi intense et agréable à la fois. Je ne garde que de très bons souvenirs de cet incroyable passage durant lequel j'ai vécu dans une ville spectaculaire. J'ai eu la chance de jouer dans l'un des meilleurs clubs d'Europe. »

Berchiche n’oubliera pas

« Je me sens privilégié d'avoir partagé le même vestiaire que ces joueurs et d'avoir joué dans un stade comme le Parc des Princes. N'en doutez pas, je continuerai de vous encourager et de vous soutenir à distance. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de joie et de succès pour l'avenir de ce grand club. Merci au PSG de m'avoir fait vivre l'une des meilleures années de ma vie. Allez Paris ! », a publié Berchiche, qui laisse aussi 24 M€ dans les caisses du PSG.