PSG : Xavi Simons trahi par les stars, le scandale

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lundi soir, le PSG s’est incliné lors de la séance des tirs au but en 8es de finale de la Coupe de France contre Nice.

Après un spectacle bien pauvre (0-0), les coéquipiers de Lionel Messi se sont inclinés aux tirs au but et c’est le jeune Xavi Simons qui portait toute la tristesse du monde sur ses épaules lundi soir au Parc des Princes. Septième tireur du Paris Saint-Germain, le jeune international espoirs néerlandais a butté sur Marcin Bulka et son échec a été synonyme d’élimination pour le club de la capitale. Un rude coup au moral de Xavi Simons, même si personne ne lui en veut au PSG. « J’avais une confiance absolue en lui comme n’importe quel joueur. S’il est dans l’équipe, il a le même droit que les autres à tirer. Il est déçu comme tout le monde, car nous sommes éliminés » a d’ailleurs expliqué Mauricio Pochettino après la rencontre en conférence de presse.

Rabesandratana révolté contre les stars du PSG

Courage à Xavi Simons, il est jeune et a sûrement eu la pression mais il se rattrapera sur le terrain 💪🏾❤️💙

#PSGNICE pic.twitter.com/8VCzxyZJRa — Le Capricieux (@LeCapricieuxNk) January 31, 2022

Mais pour Éric Rabesandratana, ancien capitaine du Paris Saint-Germain et désormais consultant pour France Bleu Paris, le staff du PSG a fait une grosse erreur en laissant tirer le jeune Xavi Simons. D’autant que des joueurs internationaux à grosse expérience tels que Presnel Kimpembe, Danilo Pereira ou encore Thilo Kehrer n’avaient pas encore tiré. « Ils sont où les internationaux kimpembe Danilo kehrer pour tirer les pénaltys au lieu de laisser la responsabilité à un gamin de 18 ans .. il faut assumer dans ces moments là messieurs, c’est votre job… pathétique ce soir le spectacle et le résultat le confirme ! » a pesté sur son compte Twitter le consultant, pour qui les stars du Paris Saint-Germain n’ont pas assumé leur statut et leurs responsabilités lors de cette séance de tirs au but contre l’OGC Nice en 8es de finale de la Coupe de France. De son côté, Mauricio Pochettino a confirmé qu’il n’avait imposé que les cinq premiers tireurs de la séance et que le reste avait été décidé « au feeling » par les joueurs. Impossible toutefois de savoir si c'est Xavi Simons qui a demandé à tirer, ou si les éléments plus expérimentés se sont un peu cachés sur le moment.