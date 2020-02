PSG : Willy Sagnol cogne fort sur les fêtards du Paris SG !

Dans : PSG.

Ces dernières années, « soirée » rime souvent avec polémique du côté du Paris Saint-Germain. Et celle de jeudi afin de fêter les anniversaires d’Icardi, Di Maria et Cavani n’échappe pas à la règle.

Il faut dire que, contrairement à la fête d’anniversaire de Neymar il y a quelques semaines, plusieurs vidéos ont fuité sur les réseaux sociaux. Sur ces images, on peut apercevoir les joueurs du Paris Saint-Germain torse-nu au bout de la nuit, deux jours seulement après la défaite contre le Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une soirée qui prouve un manque flagrant de professionnalisme au sein de l’effectif du PSG selon Willy Sagnol, lequel a taclé sans mâcher ses mots les joueurs parisiens sur l’antenne de RMC.

« On est choqués parce qu'entre le match de la semaine dernière (à Amiens), le match à Dortmund et celui face à Bordeaux, ce sont des joueurs professionnels qui vont se coucher quatre fois à 3 ou 4 heures du matin parce qu'après un match, on ne s'endort pas tout de suite. Si vous pensez que c'est bien pour gagner une Ligue des champions ou être à 100% du terrain, à ce moment-là je ne comprends plus le foot et la psychologie » a confié Willy Sagnol, très à cheval sur les heures de sommeil et pour qui cette fête d’anniversaire peut avoir des incidences sur le physique des joueurs. « Au Bayern Munich, il n'y avait jamais de soirées pour les anniversaires. On avait juste des restaurants puis on allait se coucher. Ils ne sont pas obligés de se mettre une charge jusqu'à 5 heures du matin pour le fêter ». Les joueurs du Paris Saint-Germain feraient donc bien de s’inspirer de la rigueur allemande selon l’ancien coach intérimaire du Bayern Munich, véritablement scandalisé par ce manque de professionnalisme permanent à Paris.