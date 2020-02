PSG : L'anniversaire du trio Icardi-Cavani-Di Maria fait le buzz

Dans : PSG.

Moins médiatisé que l'anniversaire de Neymar, c'est jeudi soir que Cavani, Di Maria et Icardi ont réuni des amis et certain de leurs coéquipiers pour fêter cela, les trois joueurs étant nés en février.

C'était soir de fête jeudi pour Edinson Cavani, Angel di Maria et Mauro Icardi qui avaient décidé d'organiser conjointement leur anniversaire respectif. Et s'ils n'étaient pas au sommet de leur art mardi au Signal Iduna Park, les joueurs du Paris Saint-Germain ont montré qu'ils avaient le feu dans les jambes et l'esprit déjà bien requinqué. Plusieurs vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux ce vendredi et l'on peut voir Edinson Cavani, Keylor Navas et Leandro Paredes bien chauds, tandis que sur d'autres images on voit Ander Herrera et Neymar danser avec un énorme sourire, Kylian Mbappé et Layvin Kurzarwa étant aussi de la fête. Cette fois, il n'y aura pas de polémique, le trio sud-américain ayant calé cette soirée à trois jours d'un match. Bien joué.