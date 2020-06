PSG : Wilfried Mbappé climatise Madrid, le Qatar va aimer

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé suscite de nombreuses convoitises sur le marché des transferts.

Dans le viseur du Real Madrid et de Liverpool, l’attaquant français ne quittera pas le Paris Saint-Germain cet été. En revanche, toutes les options sont sur la table dans l’optique du mercato estival de 2021. On le sait, le président madrilène Florentino Pérez suit la situation de Kylian Mbappé de près, et cela depuis plusieurs années. Le dirigeant espagnol entretient d’excellentes relations avec le Qatar, d’où sa prudence dans ce dossier et sa volonté de ne pas attaquer frontalement le PSG. Mais l’été prochain, il est évident que la patience du Real Madrid attendra ses limites et que l’actuel leader de la Liga soumettra une offre de transfert au PSG pour Kylian Mbappé.

Une proposition qui pourrait bien être déclinée par le Paris Saint-Germain… et par le clan Mbappé, selon les informations obtenues par Don Balon. Car à en croire le média espagnol, Wilfried Mbappé et Florentino Pérez se sont récemment entretenus au téléphone. Et visiblement, les dernières nouvelles ne sont pas bonnes pour le Real Madrid puisque le père de l’attaquant parisien a fait savoir au Real Madrid que son fils envisageait très clairement de prolonger son contrat en faveur du PSG dans les semaines à venir. Une information pas si surprenante que cela au vu du contexte actuel, qui pourrait bien pousser Kylian Mbappé à sécuriser son avenir en signant un nouveau contrat démentiel à Paris. Reste maintenant à voir si la nouvelle se confirmera. Si oui, il existera également une possibilité que Mbappé signe un nouveau bail au PSG avec une clause de départ en cas d’offre du Real Madrid, ce qui permettra tout de même au Qatar de négocier ce transfert à un prix très élevé. Le feuilleton Mbappé, qui animera l’été 2021, ne fait que commencer…