Real Madrid: Mbappé-Odegaard, l'opération prévue pour 2021

Globalement inspirée depuis la reprise de la Liga, l'attaque du Real Madrid ne devrait pas être trop chamboulée lors du prochain mercato.

En effet, Karim Benzema et Eden Hazard resteront, tout comme Vinicius, Asensio ou Rodrygo. En 2021, la révolution risque toutefois d’être importante au sein de la Casa Blanca. Et pour cause, le club merengue a fait du recrutement de Kylian Mbappé sa grande priorité à moyen terme. Dans son esprit, Zinedine Zidane envisage déjà d’associer le buteur du Paris SG à Karim Benzema et à Eden Hazard. Mais selon les informations du journal AS, un autre joueur offensif devrait s’inviter à la concurrence offensive du Real Madrid en la personne de Martin Odegaard.

Initialement prêté à la Real Sociedad jusqu’en juin 2020, le prodige norvégien va finalement être prêté une saison de plus par le Real Madrid. Avec 7 buts et 8 passes décisives cette saison à la Real Sociedad, celui qui avait été recruté par le Real Madrid en 2015 pour 3 ME s’est très bien acclimaté à la Liga, et devra confirmer durant cette seconde année de prêt avant de réintégrer l’effectif du Real Madrid. En parallèle, le club merengue va tenter de se séparer de plusieurs joueurs dans ce secteur de jeu afin d’éviter un embouteillage énorme en 2021. James Rodriguez et Gareth Bale sont notamment poussés vers la sortie, eux qui n’ont plus du tout les faveurs de Zinedine Zidane. Face au FC Valence jeudi soir, les deux hommes ne sont pas du tout entrés en jeu, au contraire de Vinicius ou Asensio, lesquels ont davantage les faveurs de « Zizou » dans la capitale espagnole.