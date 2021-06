PSG : Wijnaldum taulier à Paris, c'est écrit

Dans : PSG.

Capitaine des Pays-Bas à l’Euro, Georginio Wijnaldum va faire le plus grand bien à son nouveau club, le Paris Saint-Germain.

Moins en réussite lors du huitième de finale contre la République Tchèque, l’ancien joueur de Liverpool a prouvé lors la phase de groupes qu’il était un milieu de terrain aux multiples qualités. Que ce soit avec ou sans le ballon, « Gigi » Wijnaldum a tout ce qu’il faut pour rapidement s’imposer comme un taulier du Paris SG. Un futur patron sur le terrain, mais également dans le vestiaire selon Fred Rutten, qui l'a lancé au PSV en 2011. Interrogé par le journal L’Equipe, il a décrit Georginio Wijnaldum et force est de constater que cela donne très envie de l’avoir dans son équipe. Les supporters du PSG peuvent d’ores et déjà se réjouir.

« Lors de ma première discussion avec lui, alors qu'il n'avait aucune expérience, j'ai senti une personnalité très mûre. Il savait exactement où il voulait aller - au top - et ce qu'il devait faire pour ça. Il aurait pu partir très tôt mais assurer sa progression était plus important que l'argent par exemple. Il avait tout dans son chapeau mais ça lui a permis d'exploiter pleinement toutes ces qualités. Il peut jouer à tellement de postes que le déplacer était une solution de facilité : il ne se plaint jamais, c'est un pro absolu et il ne baisse jamais la tête. Aujourd'hui, il a enfin le respect qu'il mérite. Il est très sociable et il se met à la place des autres. Quand je le dirigeais, malgré son âge (entre 20 et 21 ans), il prenait déjà soin des jeunes. Il était déjà un leader, pas celui qui galvanise en hurlant mais celui qui réconforte et mobilise. Et c'était naturel, pas calculé » explique-t-il au quotidien national. Autant dire que c’est un véritable capitaine que le Paris SG a recruté avec Georginio Wijnaldum. Tout ce qui manquait à Paris au milieu de terrain…