PSG : Tuchel, c'est le Bielsa du Paris Saint-Germain !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Thomas Tuchel passait des mois paisibles au Paris Saint-Germain, les résultats étant plutôt de nature à convaincre Nasser Al-Khelaifi qu'il avait fait le bon choix en confiant les clés du club de la capitale au technicien allemand. Mais depuis mercredi soir, et l'échec cruel en Ligue des champions, des questions se posent forcément, même si Thomas Tuchel ne semble pas réellement être menacé. Dans L'Equipe, Markus Kaufmann, auteur d'une récente biographie sur Tuchel et supporter affirmé du PSG, évoque la philosophie de l'entraîneur allemand.

Et pour lui, qui a travaillé en Argentine et a même obtenu un diplôme d'entraîneur à Buenos Aires, il est évident que Thomas Tuchel partage une philosophie commune avec Marcelo Bielsa. « Bielsa répète que pour survivre dans ce métier, il faut toujours savoir mettre de côté le résultat, parce qu’il ne peut refléter que partiellement les responsabilités de ton travail. Comme lui, Tuchel est le premier à reconnaître ses responsabilités quand il gagne sans mérite. Alors, quand il perd en dominant autant le jeu sur 180minutes... Avant d’avancer, il faut d’abord se relever : le groupe doit trouver une réponse collective pour expliquer l’échec. Aujourd’hui, il existe un tas de « vérités individuelles », parisiennes, chacun a son avis. Pour un entraîneur et son staff, c’est compliqué de produire une analyse cohérente rapidement. À la 89e, le PSG s’est fait peur mais a surmonté collectivement ses erreurs en produisant une prestation convaincante fidèle à son identité. À la 95e, il faut tout nettoyer ? Ensuite, il faut se recentrer sur le processus et réussir à se convaincre que ces huit premiers mois de travail, de progression individualisée et de construction collective n’ont pas servi à rien. Le projet parisien vit dans une urgence permanente, mais la réalité, c’est que l’histoire offre toujours des revanches et Paris a de nombreuses années devant soi pour grandir », explique celui qui oeuvre aussi pour So Foot. Reste qu'en 2019, la patience n'est pas réellement la vertu la plus partagée dans le football.