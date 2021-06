De Liverpool au PSG, Wijnaldum n’en revient pas

Dans : PSG.

Officiellement transféré au Paris Saint-Germain ce jeudi, Georginio Wijnaldum ne regrette pas du tout son départ de Liverpool.

Chez les Reds, l'international néerlandais a pourtant tout gagné ou presque. Avec la Ligue des Champions et la Premier League en poche, Georginio Wijnaldum débarque donc dans le club de la capitale française avec une belle expérience et un sacré CV. Libre de tout contrat, après avoir refusé une prolongation à Liverpool, le milieu de terrain s'est engagé pour trois saisons avec le PSG. Un sacré coup de la part de Leonardo et de Mauricio Pochettino, surtout que le Barça était aussi sur les rangs. Pour ce nouveau départ en France, Wijnaldum aura en tout cas de grandes ambitions.

« Aider l'équipe à remporter tous les trophées »

« Je suis très heureux de pouvoir rejoindre un club comme le Paris Saint-Germain ! C'est évidemment un club avec de très bons joueurs, un bon manager à qui j'ai parlé avant de rejoindre le club et que je connais bien. C'est un club qui joue pour soulever des titres, pour gagner, donc je suis vraiment impatient de rejoindre l'équipe. Quand vous changez une équipe pour une autre équipe, vous voulez que ce soit pareil voire encore mieux. Et les histoires que j'ai entendues de l'équipe de Paris étaient toutes positives, donc j'ai hâte de rejoindre cette équipe. Je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis prêt pour un nouveau défi et aussi pour un nouveau championnat. J'espère que mon arrivée pourra aider l'équipe à remporter tous les trophées possibles », a d’abord lancé la nouvelle recrue du PSG, avant de se faire tout petit devant l’effectif parisien.

« Je vois des grands joueurs de talent »

« En tant que footballeur, vous voulez toujours jouer avec les meilleurs joueurs autour de vous et quand je regarde Paris, je vois des grands joueurs de talent ; et un coach capable de rendre les joueurs encore meilleurs, et qui est capable de les rassembler pour en faire une équipe forte et solide. C'était ma première impression. J'étais comme, "wow, ce serait une super équipe où aller" ! Ce sera un nouvel environnement pour moi. Une chose est sûre, je viens ici pour essayer d'écrire l'histoire avec cette équipe incroyable », a conclu, sur le site du PSG, Wijnaldum, qui aura la chance de jouer avec des cracks comme Neymar ou Kylian Mbappé (s’il reste) lors de la prochaine saison.