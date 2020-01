PSG : Wanda Nara réchauffe le réveillon d'Icardi, attention les yeux

Dans : PSG.

Compagne et représentante de Mauro Icardi, Wanda Nara n'a pas froid aux yeux, et ailleurs. En utilisatrice avisée des réseaux sociaux, la femme de l'attaquant du PSG a donné de ses nouvelles.

Tandis qu’un froid de saison enveloppe la France en ce Jour de l’an 2020, la famille Icardi passe actuellement des vacances aux Maldives, le paradis des plongeurs, des vrais pas ceux de surface. Et quand de vous sortez les polaires pour aller faire un tour, Wanda Nara est, elle, plus légèrement vêtue, et c’est normal puisqu’elle se repose sur une des pages paradisiaques de ce pays où il fait nettement plus chaud qu'en Europe. L’épouse de Mauro Icardi, qui est également son agent, a décidé de faire un dernier petit coucou à ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux juste avant de passer en 2020.

L’occasion de rappeler que l’attaquant argentin du Paris Saint-Germain a une clause libératoire de 70ME et que Wanda Nara souffle régulièrement le chaud et le froid concernant l’avenir parisien de Mauro Icardi. Là c’était clairement le chaud que la femme du joueur prêté par l'Inter a voulu faire passer via Instagram. Meilleurs voeux à la famille Icardi...