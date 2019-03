PSG : Virez tous les joueurs, Riolo répond à Kimpembe

Dans : PSG, Ligue 1.

Encore une grosse déception pour le Paris Saint-Germain, et c’est même celle de trop pour de nombreux supporters, qui se demandant quand leur équipe va enfin faire un vrai parcours en Ligue des Champions.

Même chez les joueurs, on a conscience de cette faillite récurrente qui plombe chaque année la saison du PSG. La preuve avec la vidéo de Presnel Kimpembe, qui, en mode confession, a même reconnu avoir pris de haut la formation de Manchester United lors de ce match retour catastrophique. Ce n’est pas du tout l’avis de Daniel Riolo, qui tranche dans le vif dans un message musclé sur Twitter. Pour le consultant de RMC, les joueurs parisiens doivent reconnaître qu’ils ne savent pas gérer un match de haut niveau, et l’excuse de la facilité ne tient pas au debout. Ou alors il faut partir du PSG.

« C’est sympathique de venir parler et expliquer. Mais l’analyse est fausse. Le déni continue. Avouer la peur et le traumatisme ferait avancer les joueurs et le club. Parce que si c’est vraiment la suffisance, et je ne le crois pas, alors vous méritez tous d’être virés car c’est très grave ! », a prévenu Daniel Riolo, pour qui Kimpembe et les autres se voilent la face et ont désormais ancrés en eux cette peur de gagner.