PSG : L'hallucinante et incroyable confession de Kimpembe !

Dans une vidéo réalisée par Bros Stories, un réseau réservé uniquement aux sportifs, Presnel Kimpembe a évoqué ce samedi soir la toute fraîche élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des champions face à Manchester United. Une énorme désillusion dont il a été le héros malheureux, puisque c'est lui qui a commis la main signalée par la VAR et qui a offert aux Mancuniens le penalty de la qualification. Dans une séquence pour le moins étonnante, Presnel Kimpembe a plaidé coupable, affirmant que les footballeurs parisiens avaient pris ce match retour à la légère et qu'ils méritaient les critiques qui s'abattent depuis mercredi sur le PSG.

Et le défenseur du Paris Saint-Germain ne tourne pas autour du pot. « Moi, ça me fait très mal, et je ressens ce que les supporters ressentent. Je vois bien la colère des supporters. Je la comprends et surtout je l’assume. Mon ressenti depuis le match de mercredi c’est beaucoup de déception et de haine (...) Je dirais qu’il y a eu beaucoup de suffisance, par rapport au match aller à Old Trafford, ce n’était vraiment pas la même équipe du PSG et au match retour cela s’est ressenti. On a perdu cette grinta qu’on avait au match aller et qui a pu faire la différence. Ce n’est pas le fait d’avoir vécu les expériences passées qui font qu’on était stressés, c’est vraiment parce qu’on a pris ce match à la légère. Ça sera vraiment une chose que ne m’arrivera plus jamais. Avoir mal comme ça, ça m’est trop arrivé, pour moi ça suffit, je dis stop. On va rester affamé et ça pour moi c’est le plus important. C’est sûr qu’on perdra encore des matches mais perdre des matches comme celui-ci c’est terminé, je ne veux plus que ça nous arrive (...) J’avais deux rêves de gosse : gagner la Coupe du monde et la Ligue des champions. Pour la Coupe du monde c’est fait mais je ne renoncerai jamais à pouvoir gagner la Champions League. C’est dans ma tête tous les jours », avoue un Presnel Kimpembe qui a voulu reprendre la main en matière de communication. Reste qu'en 2019, on peut s'étonner que des joueurs prennent à la légère un match face à Manchester United, mais visiblement c'est ce qu'a fait le Paris Saint-Germain.