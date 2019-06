PSG : Une pépite de 18 ans pour 0 euro, Paris est chaud !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Il y a plusieurs semaines déjà, l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Takefusa Kubo avait filtré. En fin de contrat avec le FC Tokyo, le joueur est désormais libre de tout contrat. Et à en croire la presse asiatique, de nombreux clubs se bousculent au portillon pour tenter de le récupérer : Manchester City et le Real Madrid notamment. Mais pour le média Sponichi Annex, c’est bel et bien le Paris Saint-Germain qui va rafler la mise en récupérant Tafekusa Kubo pour la modique somme de zéro euro cet été.

Le champion de France en titre aurait séduit le jeune Japonais en lui offrant un salaire annuel de près de 100 millions de yens, ce qui représente environ 830.000 euros. Un montant infiniment supérieur à ce qui a été proposé par le FC Barcelone, dont le nom a également été associé à Kubo ces dernières semaines. A moins d’un retournement de situation désormais improbable, Paris devrait donc officialiser assez rapidement en ce début de mercato. Reste à voir quel rôle Thomas Tuchel réservera à Kubo dans son effectif et si Paris a la volonté de le conserver ou de le prêter rapidement…