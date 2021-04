PSG : Verratti veut tout gagner, un message clair et net

Dans : PSG.

Marco Verratti s'est montré ambitieux lors de l'interview d'après-match contre Metz, rappelant que le PSG vise le triplé : Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France.

Quelques jours avant le choc tant attendu face à Manchester City, le PSG s'est imposé sur la pelouse du FC Metz notamment grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Si tout n'a pas été parfait, l'essentiel a été assuré par les hommes de Mauricio Pochettino en vue de la captivante course au titre qui règne en Ligue 1. Au micro du Canal Sports Club, Marco Verratti s'est félicité des trois points obtenus, un pas de plus vers le titre de champion de France que vise le Paris Saint-Germain, en attendant le choc entre Lille et Lyon dimanche soir.

« La place de leader, c’était notre objectif aujourd’hui. On jouait avant les autres, c’est pour cela que c’était important de gagner. C’était important de mettre la pression sur les autres. Il ne nous manque plus beaucoup de matchs. C’est un championnat incroyable, l’un des plus jolis. Il reste quatre équipes qui peuvent gagner le titre, c’est pour cela que l’on ne peut pas faire d’erreurs. Aujourd’hui on a fait un match sérieux, on a gagné et on l’a mérité. On est contents. On est quatre et il faut gagne si on veut gagner ce titre. On est un peu obligé de gagner. Dimanche je ne sais pas. Nous, on a un plan qui est de gagner le plus de matchs possibles. Les autres vont jouer et vont faire leur route. On va voir qui arrive premier » a déclaré l'Italien.

Objectif triplé

Si le titre de Ligue 1 est évidemment une priorité pour Verratti et ses copains, les Parisiens entretiennent également d'autres ambitions en Ligue des Champions. Battu par le Bayern en août dernier, le PSG vise une deuxième finale de C1 consécutive. Pour cela, il faudra se défaire de l'impressionnant Manchester City de Pep Guardiola. « Il faut gagner si on veut gagner ce titre. Nous on veut gagner le plus de matchs possibles. Je pense que l’on est en train de faire un beau parcours. On est heureux de ce que l’on a fait jusqu’à aujourd’hui. On est en route pour gagner tous les titres. On arrive à ce match de la meilleure façon possible. On sait que l’on rencontre une équipe comme nous et peut aussi faire le triplé. Ils ont confiance en eux. Cela va être un joli match. On sait que l’on doit être à 100%. On y est, on est prêt. On va combattre pour 90 minutes mercredi. Après on passera au retour » a conclu le Petit Hibou. Malgré un début de saison compliqué qui a mené à l'éviction de Thomas Tuchel, le PSG est toujours en course en Ligue 1, en demi-finale de Ligue des Champions et de Coupe de France. Les prochaines semaines seront décisives et pourraient bien marquer l'histoire du club.