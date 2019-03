PSG : Verratti s'agenouille devant ce joueur indispensable à Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Auteur d’un match colossal à Old Trafford où il avait totalement muselé Paul Pogba, Marquinhos aura encore un rôle important à jouer au Parc ce mercredi face à Manchester United. Dans une position de milieu défensif, le Brésilien brille à Paris, au côté d’un certain Marco Verratti. Interrogé par le magazine officiel du club parisien, l’international italien a d’ailleurs couvert d’éloges son partenaire, qu’il juge comme indispensable à l’équipe de Thomas Tuchel. Difficile de le contredire…

« Marquinhos est un exemple pour tous ceux qui sont ici. C'est un joueur qui est devenu indispensable, de par son caractère, sa personnalité, ce qu’il fait pour l’équipe. Au début, il a eu un peu de difficultés au milieu mais si le coach a choisi de le mettre là, c'est qu'il avait ses raisons et il a eu raison. Il a pris confiance après quelques matches à ce nouveau poste. Il y a fait des rencontres incroyables et m'a même surpris car ce n’était pas facile pour un défenseur de devenir milieu. Presque tout change et il faut le remercier de s'être mis à disposition de l'équipe et j’espère qu’il va continuer comme ça. Il pourra ainsi choisir s'il veut jouer milieu ou défenseur. Il sera dans le top 3 dans les deux positions » a confié un Marco Verratti tout simplement admiratif devant Marquinhos. Il y a de quoi…