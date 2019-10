PSG : Verratti prolonge officiellement jusqu'en 2024 !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a officialisé la prolongation de contrat de Marco Verratti jusqu'en 2024.

Annoncée depuis quelques heures, la prolongation du contrat de Marco Verratti est officielle, le milieu de terrain arrivé au mercato 2012 au PSG ayant paraphé pour trois ans de plus avec le club de la capitale. « Au fil de ses 290 matches sous le maillot parisien (9 buts, 48 passes décisives), Marco Verratti est devenu le joueur le plus titré de l’histoire du Club depuis sa création en 1970. Marco est ainsi le seul joueur à avoir remporté l’intégralité des 22 trophées conquis par le Paris Saint-Germain depuis le début de l’ère QSI en 2011 : 6 Championnats de France (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019), 4 Coupes de France (2015, 2016, 2017, 2018), 5 Coupes de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) et 7 Trophées des champions (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) », rappelle le Paris Saint-Germain.