PSG : Verratti et Daniel Alves, les deux boulets de Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Il n’y a pas eu d’exploit pour le PSG face au Real Madrid ce mardi soir, puisque le club de la capitale française s’est incliné 1-2 à domicile dans un match où tout semblait encore jouable à la pause.

Même si les Espagnols maitrisaient bien la partie, un but aurait pu tout changer. Mais en moins d’un quart d’heure, deux joueurs qui devaient faire partie des points forts du PSG ont totalement plombé leur équipe. Tout d’abord, un Daniel Alves déjà en grande difficulté défensivement et improductif offensivement a perdu un ballon anodin au milieu de terrain, provoquant un contre éclair du Real Madrid et le but signé Cristiano Ronaldo. Gros plan télé à l’appui, le coupable est tout trouvé pour ce but qui a quasiment mis un terme aux espoirs parisiens.

Mais s’il en restait encore un petit peu à 11 contre 11, Marco Verratti a encore une fois fait parler ses problèmes de comportement. L’Italien, qui se plaint toujours d’être la cible des arbitres en Ligue 1, continue de se prendre un carton à chaque match ou presque et ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Un gros tacle par derrière lui avait valu un jaune en première période, et à la 66e minute, après une légère faute sur lui, il est allé se ruer sur l’arbitre, qui n’a eu d’autre choix que de lui mettre un deuxième jaune synonyme de rouge. L’ancien joueur de Pescara va certainement avoir les oreilles qui sifflent dans les prochains jours, tandis qu’au poste d’arrière droit, Thomas Meunier va certainement devoir se retenir, ce qui n’est pas dans ses habitudes, pour dire tout haut ce qu’il pense de la concurrence avec Daniel Alves.