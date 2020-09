PSG : Verratti enfin patron ? Il préfère danser avec Neymar !

Dans : PSG.

Joueur le plus anciennement présent dans l’effectif parisien, Marco Verratti est à peine considéré comme un cadre de l’équipe.

C’est grâce à sa longévité au PSG, où il est arrivé en 2012, et sa place de titulaire quasiment indiscutable, que l’Italien se retrouve parfois au sein du conseil des sages que Thomas Tuchel consulte dans les moments clés. Pour le reste, l’ancien de Pescara préfère éviter toutes les questions au sujet des éventuels tensions dans le vestiaire, des situations délicates dans le jeu, et se concentre beaucoup plus sur les moments plus légers. Dans son édition de ce dimanche, L’Equipe s’est ainsi penché sur l’état d’esprit du « Petit Hibou », qui refuse régulièrement le conflit, et n’est vraiment pas du genre à prendre la parole devant tout le monde pour donner le fond de sa pensée.

« Avec sa longévité, il devrait être capitaine mais ne le sera jamais. Il n'aime pas les problèmes, est toujours le premier à rigoler, est plus influençable qu'influenceur. Avec Ney, il va blaguer ou danser, il ne va pas l’engueuler », confie ainsi l’un de ses proches au quotidien sportif, dévoilant ainsi pourquoi Marco Verratti n’a jamais été considéré comme un possible capitaine du PSG. Cela pourrait pourtant lui donner une certaine légitimité à aller contester auprès des arbitres, le pêché mignon qu’il n’arrive toujours pas à régler alors qu’il a désormais 27 ans. Pour le moment, Marco Verratti fait sa part du travail collectif sur le terrain, mais aussi en dehors en étant souvent à l’origine de repas ou de sorties pour ressouder le collectif.