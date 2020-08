PSG : Huit ans qu'il attend ça, Verratti est bouillant

Dans : PSG.

De retour dans le groupe lors de la demi-finale face à Leipzig, Marco Verratti a profité du match plutôt bien géré par ses coéquipiers pour récupérer un peu de temps de jeu.

A l’heure où le milieu de terrain brille par sa solidité et sa capacité à garder le ballon, l’apport de l’Italien pourrait faire du bien pour aider dans la transition et amener le danger. Seul Thomas Tuchel a la réponse à la question d’une éventuelle titularisation de l’ancien de Pescara, mais selon RMC, la tendance d’un retour dans le 11 de départ de Petit Hibou est de plus en plus forte. Une responsabilité que compte bien honorer de la plus belle des façons un Marco Verratti remonté comme un coucou, comme il l’explique avec des mots très forts lors de sa dernière conférence de presse.

« Je ferai tout pour être en finale. J'étais disponible pour la demi-finale, après, c'est le coach qui prend ses décisions. C'est une sensation incroyable. C'était dur avant, les années passées. Cette année, on a eu un parcours incroyable. Ce sont les 90 minutes les plus importantes de notre vie de footballeur et pour l'histoire du club. Il faut bien s'entraîner d'ici là et aller chercher la victoire. C'est dur d'y arriver. C'est joli d'être en finale, mais il faut la gagner aussi. Il nous reste 90 minutes et on ne veut pas s'arrêter là. On ne se souvient pas de qui a joué la finale, mais seulement du vainqueur », a rappelé l’Italien du PSG, persuadé que la dernière marche sera la plus difficile. Et pourquoi pas la plus belle ?