PSG : Verratti choqué par le niveau de la Ligue 1

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se déplace ce dimanche soir en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Rennais. Un match auquel ne prendra pas part Marco Verratti, blessé.

Dans la capitale française, on se prépare doucement mais sûrement à rentrer dans le vif du sujet. En effet, la double confrontation en huitième de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich se rapproche. Pour le moment, aucune des deux formations n'est prête. D'où l'importance des matchs qui vont suivre, notamment pour le PSG. Malheureusement, les champions de France doivent faire face à quelques absents de marque. Ce sera le cas de Marco Verratti sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche soir en Ligue 1. L'Italien est blessé au quadriceps droit et sa participation pour la première manche face au Bayern Munich n'est pas encore assurée. Ce serait un énorme coup dur pour un joueur qui peut beaucoup apporter au PSG dans les grands rendez-vous. D'ailleurs, pour le champion d'Europe, la Ligue 1 n'est pas frein pour aller loin sur la scène européenne.

Marco Verratti remercie le football français

Ptdrr Fabian Ruiz qui boude parce que Verratti le rend fou, on t’aime trop Marco 😂❤️



📽 @PSG_inside pic.twitter.com/tapGeIWoVY — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) January 13, 2023

Lors d'un entretien accordé à France Football, Marco Verratti a en effet tenu à défendre le championnat de France face aux critiques. Selon lui, la Ligue 1 n'a rien à envier aux autres championnats. « Dans les compétitions européennes, le PSG va souvent loin. On a joué une finale de Ligue des champions récemment. Lyon aussi a joué une demi-finale en battant la Juve, City, deux grosses équipes. La Ligue 1 n'est pas pire que la Serie A ou les autres Championnats. La Ligue 1 m'a permis de découvrir un championnat différent qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Chaque pays a ses spécificités. Je ne suis pas très grand, pas très costaud. Il faut tenir et être fort. La Ligue 1 m'a beaucoup aidé à grandir sur ce point », a notamment indiqué Marco Verratti, au PSG depuis 2012 et qui a récemment prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2026. L'histoire d'amour n'est donc pas encore prête de se terminer.