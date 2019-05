PSG : Vendez Mabppé ! Riolo donne l'ordre à Al-Khelaifi

Dans : PSG, Ligue 1.

Réagissant à l'incroyable déclaration de Kylian Mbappé lors des trophées UNFP, Daniel Riolo n'y est pas allé par quatre chemins. Pour le journaliste de RMC, le champion du monde a décidé de se la jouer solo et le Paris Saint-Germain doit réagir en le vendant immédiatement, histoire de faire comprendre que ces propos étaient irrespectueux pour le PSG. Daniel Riolo est ulcéré par l'attitude de la star française du Paris SG et il attend de Nasser Al-Khelaifi qu'il tape fort après ce show de Kylian Mbappé.

« Avec Mbappé, on parle d’un mec qui a augmenté son délire individualiste au fur et à mesure qu’il faisait gagner son équipe. Mbappé, il n’a que 20 ans, c’est de la maturité dans le mauvais sens du terme. Si le PSG retient Mbappé après de tels propos, ils se foutent le doigt dans l’œil. C'est encore un test pour l'institution PSG. Il ne faut pas essayer, en management, de prendre en positif ce qui est négatif, cela doit te servir de leçon. Si le Real met l’argent sur la table, il faut dire « Monsieur Mbappé, on a été très heureux de vous avoir et au revoir ». Avec cet argent-là, de bons joueurs et une construction d’équipe, tu peux en faire plein. Il faut arrêter ! Regarde la finale de la Ligue des Champions cette année, Liverpool-Tottenham, elle ne se fait pas avec Mbappé, Ronaldo et les stars. Il faut arrêter de retenir les joueurs. Si tu as le bon prix, tu dois partir, qui que tu sois », prévient un Daniel Riolo très remonté contre Kylian Mbappé dont il n'est pas loin de penser qu'il a désormais un melon XXXL.