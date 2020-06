PSG : Varane recrue star de Paris, la réponse brutale

Dans : PSG.

En début de semaine, le Paris Saint-Germain a acté le départ de Thiago Silva à l’issue de la saison 2019-2020.

Le capitaine du PSG va donc quitter la capitale française sept ans après son arrivée en provenance de l’AC Milan. Un départ que le principal intéressé va regretter, lui qui avait clamé à plusieurs reprises son envie de poursuivre l’aventure au Paris Saint-Germain. Mais du côté de Leonardo, on ne l’a pas entendu de cette oreille, le directeur sportif brésilien ayant estimé qu’il était temps de tourner la page et de rajeunir le secteur défensif de Paris. Dans cette optique, le champion de France en titre est sur le point d’obtenir l’accord de Tanguy Kouassi pour la signature de son premier contrat professionnel.

Mais le jeune défenseur de 17 ans ne suffira pas à remplacer Thiago Silva. Assurément, le PSG va se mettre en quête d’un joueur de stature internationale à ce poste pour combler le départ du Brésilien. Longtemps, le nom de Kalidou Koulibaly a été associé au PSG mais selon toute vraisemblance, le Sénégalais ne rejoindra pas la France cet été. Il y a quelques semaines, la presse espagnole se faisait le relais d’un intérêt prononcé de Paris pour Raphaël Varane. Champion du monde jouissant d’une excellente image en France, très performant et encore jeune, le défenseur du Real Madrid est évidemment le joueur parfait pour le Paris Saint-Germain. Mais selon les informations obtenues par Don Balon, le Real Madrid a d’ores et déjà fait savoir au PSG et aux autres clubs potentiellement intéressés que Raphaël Varane ne bougerait pas lors du prochain mercato. La piste, à peine creusée, est d’ores et déjà à ranger au fond d’un tiroir pour Leonardo…