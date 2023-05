Neymar et Verratti vont en faire baver au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG réfléchit à la possibilité de vendre Neymar et Marco Verratti. Mais le départ des deux stars franciliennes ne sera pas si évident que cela.

La direction du PSG semble déterminée à changer les choses l'été prochain. Parmi les joueurs dont veulent se séparer les champions de France : Leo Messi, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ou encore Neymar Jr. Concernant les deux derniers cités, leur volonté est réciproque. Mais Neymar et Verratti sont encore sous contrat au PSG jusqu'en respectivement 2027 et 2026. Leur salaire est également un frein pour de nombreuses équipes qui pourraient être intéressées par leur profil. Neymar touche plus de 30 millions d'euros par saison quand Verratti est à moins de 10 millions. Selon L'Equipe, il n'y a d'ailleurs aucune avancée significative concernant une vente des deux footballeurs.

Neymar et Verratti, problèmes en vue ?

Lors d'une interview accordée au média français, Yvan Le Mée, agent de joueurs, est revenu sur la situation autour de Neymar et Verratti. Concernant le Brésilien, il précise : « Aujourd’hui, pour s’acheter Neymar, je pense qu’il faut compter pour 70 à 80 M€. Dans le marché actuel, des Brésiliens comme Éder Militao ou Raphinha ont été achetés cher (50 et 58 M€), sans avoir son rang ». Au sujet de Verratti, estimé à quelque 15 millions d'euros seulement, Yvan Le Mée tempère : « Cela dépend évidemment de l’offre et de la demande, mais 15 millions d'euros, c’est une somme très faible pour un joueur comme Verratti. Dans le marché actuel, ces sommes sont dépensées pour de jeunes espoirs, cela devrait être plus pour lui ».

Luis Campos a donc pas mal de pain sur la planche pour arriver à ses fins dans ces deux dossiers. Tout devrait s'accélérer dans les prochaines semaines et l'arrivée d'un nouvel entraineur pourrait aussi redistribuer certaines cartes. En tout cas, on se dirige vraisemblablement vers une grande lessive dans la capitale. Concernant les possibilités de départ pour Verratti, l'Arabie saoudite, la MLS ou encore la Serie A sont intéressés. Pour Neymar, Manchester United et Chelsea veulent tenter leur chance (lire ici).