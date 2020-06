PSG : Kouassi vote Paris, le gros coup du mercato se confirme !

Dans : PSG.

Ce week-end, Le Parisien indiquait dans ses colonnes que Tanguy Kouassi affichait la volonté de signer son premier contrat professionnel au PSG.

Courtisé par Leipzig et le Milan AC, le défenseur central de 17 ans était toutefois encore assez loin d’une signature à Paris car dans l’entourage du joueur, on s’interrogeait encore sur le meilleur choix à effectuer. Visiblement, les volontés de Tanguy Kouassi ont été entendus puisque selon les informations obtenues par le site Paris Team, un accord a été trouvé entre toutes les parties pour la signature du premier contrat professionnel de Tanguy Kouassi au Paris Saint-Germain.

Accord trouvé pour Kouassi au PSG ?

L’accord trouvé entre le jeune défenseur et son club formateur porterait sur un contrat de trois ans plus deux ans en option. Une information qui, selon le site pro-PSG, devrait être officialisée dans les jours à venir par le club de la capitale française. Voilà une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui s’apprête à perdre Thiago Silva. Rappelons que même s’ils n’étaient pas passé à l’action, de véritables cadors européens tels que le Real Madrid, Barcelone ou encore Manchester City observaient la situation de Tanguy Kouassi. Reste maintenant à voir si, après avoir bouclé ce premier dossier chaud, le PSG parviendra à en faire de même avec Adil Aouchiche. Ce dossier paraît plus délicat pour le Paris SG, le milieu offensif de 17 ans affichant la volonté de bénéficier d’un temps de jeu important en Ligue 1 dès la saison prochaine. Saint-Etienne tient la corde pour le recruter même si pour l’heure, aucun contrat professionnel n’a été signé avec personne pour Adil Aouchiche…