PSG : Une rencontre secrète (ou presque) entre Nasser Al-Khelaifi et Bartomeu ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Vendredi, l'ECA (European Club Association) se réunissait officiellement à Madrid et à cette occasion Nasser Al-Khelaifi avait fait le déplacement jusqu'à la capitale espagnole. Forcément, le quotidien sportif AS s'est intéressé de près au déplacement du président du Paris SG à Madrid et il affirme que ce dernier a rencontré de manière privée Josep Maria Bartomeu, son homologue du FC Barcelone, dans un salon de l'hôtel Gran Melia Fenix, un célèbre palace madrilène.

AS précise même que que le président du Barça a quitté l'hôtel vers 15h10, tandis que Naser Al-Khelaifi partait lui à précisément 16h17, tandis qu'Andrea Agnelli, le patron de la Juventus était également repéré dans les parages. Pour le média sportif, si NAK et JMB se sont entretenus aussi discrètement c'est qu'il s'agissait probablement de parler du mercato, et de deux dossiers qui semble agiter les deux clubs, à savoir le départ d'Adrien Rabiot et la possible venue d'Ousmane Dembélé au PSG. Un joli feuilleton qui pour l'instant ressemble tout de même à un double fantasme et rien d'autre.