PSG : Icardi victime de Neymar et Mbappé, Luis Fernandez dit stop

Mauro Icardi a déçu en fin de saison dernière. Thomas Tuchel a décidé de le placer sur le banc pour la fin de la C1 mais Luis Fernandez espère que la situation va changer.

Pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi (27 ans) pourra se vanter d’avoir atteint la finale de la Ligue des Champions. Auteur de cinq réalisations dans cette édition, l’attaquant argentin a cependant marqué le pas pendant le Final 8 à Lisbonne. Décevant contre l’Atalanta en quart de finale, il a été placé sur le banc par Thomas Tuchel pour la fin de la compétition, sans même entrer en jeu en demie contre le RB Leipzig et en finale contre le Bayern. Une fin de parcours européen au goût amer pour l’ancien joueur de l’Inter Milan. Interrogé par Le Parisien, Luis Fernandez a constaté une baisse de régime d’Icardi. L’ancien entraîneur parisien est néanmoins persuadé qu’il reviendra plus fort.

« Il est un peu en perte de vitesse mais je ne serai pas dur avec lui parce que je l'ai vu en Italie : c'est un buteur. Il va encore marquer des buts, il faut que tout le monde le sache », déclare-t-il. Le consultant pour beIN Sports va même jusqu’à mettre en garde les dirigeants du Paris SG. Écarter de nouveau Icardi dans le futur pourrait être fatal au rendement de celui qui a coûté 50 ME au club cet été. « Attention à ne pas avoir fait signer Icardi pour finalement jouer dans un 4-3-3 avec Di Maria, Neymar et Mbappé. Il faudra peut-être faire du turn-over parce qu'il ne faut pas qu'Icardi perde confiance. Avec lui il faut faire très attention. » Mauro Icardi entend désormais revenir plus fort pour clore le sujet et faire taire ses détracteurs.