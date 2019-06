PSG : Une offre XXL et Rabiot signe à Manchester United !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Les semaines et les mois ont passé, et on ne sait toujours pas où jouera Adrien Rabiot la saison prochaine, la seule certitude étant que le milieu de terrain va quitter libre le Paris Saint-Germain au soir du 30 juin prochain. Tandis que les pistes qui menaient au FC Barcelone, au Real Madrid ou bien encore à la Juventus semblent s'être évanouies, c'est désormais du côté de la Premier League que s'inscrit l'avenir d'Adrien Rabiot. Et forcément, ce ne serait pas à Burnley ou à Brighton, mais à Manchester United que l'on parle ce lundi du joueur français.

Le Daily Express affirme que pour convaincre Adrien Rabiot de rejoindre Manchester lors de ce mercato, les dirigeants mancuniens lui proposent une prime à la signature de 5ME et un salaire annuel de 10ME, soit près de 4 fois ce que touche actuellement le milieu de terrain au Paris Saint-Germain. De quoi convaincre le joueur, et surtout sa maman, d'accepter ce challenge avec un club au passé prestigieux, mais qui ces dernières saisons est clairement rentré dans le rang, même si cette année il a tout de même atteint les quarts de finale de la Ligue des champions en éliminant...le PSG.