PSG : Une offre pour Dybala, elle ne vient pas de Leonardo

Sur le point d’obtenir la signature d’Idrissa Gueye, après celle d’Abdou Diallo, le Paris Saint-Germain en aura bientôt terminé avec ses priorités.

Leonardo l’a récemment confirmé dans les colonnes du Parisien, le club de la capitale souhaitait avant tout recruter un milieu défensif et un défenseur central. Pourtant, le mercato francilien pourrait nous réserver quelques surprises. Le champion de France peut encore compenser d’éventuels départs et ne s’interdit pas de réaliser un joli coup en cas d’opportunité. C’est pourquoi le directeur sportif du PSG a pris la température auprès de Paulo Dybala (25 ans), en difficulté à la Juventus Turin, et très intéressé par le projet parisien.

Mais la piste s’annonce complexe pour Paris. Pour commencer, la Vieille Dame réclamerait au moins 90 M€ pour libérer l’attaquant argentin. Il s’agirait d’un énorme investissement que le pensionnaire du Parc des Princes n’a sûrement pas prévu. Sauf en cas de départ de Neymar. Ensuite, il faudra composer avec la concurrence de Tottenham qui, selon La Stampa, vient de transmettre une offre à 50 M€. Bien évidemment, la Juve a refusé, mais cette proposition anglaise sert probablement à entamer des discussions concrètes.