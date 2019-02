PSG : Une offre monstrueuse faite à Neymar et à Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Si ces derniers mois, c'est d'Espagne que venaient les plus folles rumeurs au sujet de Neymar, parfois annoncé de retour au FC Barcelone ou signant avec le Real Madrid, ce samedi, et à quelques jours de Man Utd-PSG ce sont les tabloïds anglais qui entrent dans la danse. Ces derniers font en effet de la star brésilienne du Paris Saint-Germain la préférence de...Manchester United au prochain mercato estival. Le Daily Record affirme ce samedi que les dirigeants des Red Devils seraient prêts à mettre 262ME sur la table pour convaincre les propriétaires qataris du PSG de lâcher Neymar, tout cela avec un salaire colossal pour l'attaquant brésilien.

Le média précise que si l'affaire ne se fait pas avec le Paris SG et Neymar, alors Manchester United se tournera vers la Juventus pour Paulo Dybala et vers le Real Madrid pour Gareth Bale. Le Daily Record admet que le dossier Neymar est extrêmement compliqué à finaliser pour les dirigeants mancuniens, tout en précisant si Dybala est le choix numéro 2, la concurrence sera énorme là-aussi puisque le Real Madrid et Manchester City sont également cités comme des points de chute possible pour l'attaquant argentin de la Juventus. Quoi qu'il en soit, la famille Glazer, qui possède Manchester United, veut à nouveau frapper fort au mercato, histoire de tourner le dos aux années un peu ternes du club qu'ils possèdent. Et s'offrir Neymar serait évidemment un énorme coup.