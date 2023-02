PSG : Une glissade de Galtier, Steven Gerrard surgit

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Libre depuis son départ d’Aston Villa, Steven Gerrard est une cible du PSG en cas de limogeage de Christophe Galtier selon la presse écossaise.

Plus menacé que jamais, Christophe Galtier ne sait pas s’il sera encore l’entraîneur du Paris Saint-Germain début mars, après le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. En cas de défaite contre l’OM dimanche soir en Ligue 1 et d’élimination, quelques jours plus tard sur la scène européenne, il pourrait en être terminé de l’aventure de Christophe Galtier dans la capitale française, avant même la fin de la saison. Ces derniers jours, les rumeurs circulent à la vitesse de l’éclair sur l’identité de son potentiel successeur et les noms bien connus de Thomas Tuchel et de Zinedine Zidane reviennent avec insistance. Mais selon la presse écossaise, un entraîneur rarement -voire jamais- associé au PSG par le passé est annoncé dans le viseur de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi.

Steven Gerrard plait aux dirigeants du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Steven Gerrard (@stevengerrard)

Il s’agit de Steven Gerrard, libre depuis son départ d’Aston Villa il y a quelques mois. Le Scottish Daily Express affirme que l’ancien capitaine de Liverpool, qui a entraîné les Villans mais également les Rangers, est apprécié par l’état-major du Paris Saint-Germain. L’idée a de quoi surprendre et les supporters du PSG seront certainement étonnés de voir leur club être associé à Steven Gerrard, mais le profil du manager anglais colle parfaitement avec ce que recherche l’état-major du club parisien. Nasser Al-Khelaïfi souhaite recruter un entraîneur qui, à l’image de Zinedine Zidane, dispose d’un charisme suffisamment fort pour gagner le respect des stars. C’est assurément le cas de Steven Gerrard, lequel fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire de la Premier League et de la sélection anglaise. De plus, l’ancien entraîneur d’Aston Villa ne serait pas au contraire de Zidane et Tuchel trop regardant sur le mercato et pourrait laisser les clés du camion à Luis Campos, sans intervenir outre mesure. Sur le papier, l’ancien capitaine des Reds coche toutes les cases. Reste maintenant à voir si le PSG prendra la décision lourde de conséquences de changer d’entraîneur en cours de saison.