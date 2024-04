PSG ‍: Trois nouveaux Barcola vont signer à Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera à coup sûr l'un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Le club de la capitale a apparemment comme plan de recruter des jeunes espoirs français.

Le PSG est encore en course cette saison pour réaliser un triplé historique. Les hommes de Luis Enrique sont dans la dernière ligne droite et pas question de se relâcher. L'Espagnol compte sur tous ses joueurs au top de leur forme. Chaque élément aura sans doute une carte à jouer d'ici la fin de cet exercice. Ensuite, le PSG préparera un avenir sans Kylian Mbappé au mercato. L'été dernier, Paris avait décidé de recruter plus de joueurs français. L'objectif de Luis Enrique est de compter sur des jeunes joueurs à développer. Et à l'instar de Bradley Barcola, d'autres internationaux Espoirs tricolores pourraient rejoindre les champions de France dans les prochaines semaines.

Après Bradley Barcola, le PSG veut rapidement enchainer

Selon Jeunes Footeux, on en sait un peu plus sur la stratégie qui sera mise en place l'été prochain au mercato. Le média confirme que le PSG cible trois joueurs précis qui jouent avec Barcola en sélection Espoirs : Lenny Yoro, Désiré Doué et Michael Olise. Les trois joueurs seront vus comme des dossiers importants l'été prochain par un Luis Enrique sous le charme de leur profil et qui compte les développer comme l'ancien de l'OL. A noter que, toujours d'après Jeunes Footeux, Eli Junior Kroupi, jeune révélation du FC Lorient, est également suivi avec attention par le club de la capitale. Des joueurs plus expérimentés, à l'instar de Bruno Guimaraes, pourraient aussi poser leurs valises à Paris mais Luis Enrique n'en démord pas, son projet sera axé sur des jeunes pépites. Une recette qui lui réussit plutôt bien depuis son arrivée dans la capitale et qui pourrait emmener son groupe sur le toit de l'Europe dans quelques semaines.