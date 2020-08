PSG : Une clause anti-Qatar ? Al-Khelaïfi fonce dessus !

Dans : PSG.

Nasser Al-Khelaïfi a une idée en tête pour compléter l'attaque du PSG la saison prochaine.

Deux échecs consécutifs en Ligue des Champions, il y aura forcément du changement au Real Madrid cet été. Zinedine Zidane ne semble pas particulièrement en danger, puisque l’entraineur français va surtout avoir la légitimité pour faire un coup de balai. Notamment sur le plan offensif où il y a beaucoup de monde à l’entrainement, mais pas grand monde en match pour répondre présent à part Karim Benzema. Face à City, Rodrygo a pu se montrer intéressant, mais Hazard, Jovic, Vasquez ou Asensio n’ont pas trouvé la faille. Et que dire de Vinicius Junior, qui n’a même pas été appelé par Zinedine Zidane dans ses cinq changements ? Difficile à digérer pour le Brésilien. Et cette situation, Nasser Al-Khelaïfi a envie d’en profiter, dévoile Don Balon.

Le président du PSG a enfin trouvé le joueur capable de compléter son duo offensif Neymar-Mbappé, et rêve donc de faire venir Vinicius Junior. Un joueur qu’il a toujours apprécié, et c’est pourquoi le Real Madrid se le garde aussi en réserve si jamais l’ancien de Flamengo peut aider, dans un an, à faire baisser le prix de Kylian Mbappé. Si le PSG confirme son intérêt pour Vinicius Junior, la partie s’annonce toutefois serrée sur le plan financier. Car le Real Madrid a mis une clause anti-Qatar, comme l’explique la presse espagnole, à un montant de 700 ME qui n’est bien évidemment pas atteignable en l’état. La meilleure chance du PSG serait en effet d’apprendre que le Brésilien fait partie du coup de balai annoncé pour cet été, ce qui ouvrirait la porte à un transfert à un montant plus raisonnable.