PSG : Vinicius à Paris au mercato, un indice de taille

Dans : PSG.

Après un début de saison jugé délicat et qui a même mis en danger Zinedine Zidane, le Real Madrid a trouvé sa carburation.

Notamment sur le plan offensif, où les débuts d’Eden Hazard ont été très difficiles. Et ce ne sont pas les prestations de Vinicius Junior qui ont permis de faire patienter l’exigeant public de Santiago Bernabeu. Le Brésilien, sérieusement blessé la saison passée alors qu’il montait en puissance, a fini par agacer les socios par sa maladresse chronique et son jeu individualiste. Au point d'être moqué sur les réseaux sociaux en raison de ses tirs qui finissent un peu trop souvent leur course dans les tribunes. Résultat, il a non seulement perdu sa place, mais a surtout vu les fans se prosterner devant Rodrygo, récemment auteur d’un triplé en Ligue des Champions. Un espoir brésilien à 45 ME peut donc en cacher un autre, et ce serait selon Sport une très bonne nouvelle pour le PSG.

Les dirigeants parisiens rêvent d’en profiter pour récupérer Vinicius Jr, qui n’apprécie pas du tout la tournure que prend sa carrière au Real Madrid. De quoi le pousser vers Paris l’été prochain ? Les dirigeants parisiens y pensent et la réciproque pourrait donc être de mise si la saison continuait à se compliquer pour l’ancien de Flamengo, qui n’a marqué que trois buts en Liga depuis son arrivée lors de l’été 2018. Insuffisant pour s’imposer au Real Madrid pour celui dont l’idole se nomme… Neymar.