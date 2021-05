PSG : Unai Emery veut sauver le soldat Pablo Sarabia !

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain vise cinq à sept départs afin de renflouer les caisses lors du mercato.

Les noms de Thilo Kehrer, de Layvin Kurzawa ou encore de Mauro Icardi reviennent en boucle en cette fin du mois de mai. Mais dans le viseur de Leonardo figure également Pablo Sarabia, plutôt bon dans son rôle de joker de luxe avec Thomas Tuchel la saison dernière, mais plus décevant en 2020-2021. Trop effacé, l’ex-milieu offensif du FC Séville, tout de même sélectionné par Luis Enrique pour l’Euro avec l’Espagne, est sur la liste des transferts du PSG. L’objectif de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo est de le vendre au plus vite afin de renflouer les caisses… mais pas à n’importe quel prix. A en croire les informations récoltées par Paris Fans, le PSG souhaite quasiment rentrer dans ses frais en récupérant 20 ME dans le transfert de Pablo Sarabia.

En interne, le directeur sportif Leonardo se montre intransigeant sur le prix de Pablo Sarabia au vu du standing de l’ancien Sévillan, international espagnol et sélectionné pour l’Euro. En revanche, le Paris Saint-Germain est prêt à faire un effort en acceptant un prêt payant avec obligation d’achat afin d’étaler les dépenses pour le futur club acheteur de Pablo Sarabia. Sans surprise, le milieu offensif du PSG a particulièrement la cote en Liga, où l’Atlético de Madrid et le FC Séville songent à lui. Le club andalou, qui a vendu Sarabia au Paris Saint-Germain il y a deux ans, verrait d’un bon œil son retour, mais le directeur sportif Monchi n’en fait pas encore une priorité. Vainqueur de l’Europa League aux dépens de Manchester United mercredi soir, le Villarreal d’Unai Emery a également manifesté son intérêt, sans (encore) formuler la moindre proposition officielle. Il est certain que le PSG aura des offres pour Sarabia cet été. Il s’agit maintenant de savoir si elles atteindront les 20 ME exigés par Leonardo.