Carlos Soler est un flop, le PSG sait pourquoi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recruté à Valence pour 18 millions d’euros le 1er septembre, Carlos Soler peine à s’imposer au milieu des stars du PSG.

Avec 2 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Carlos Soler affiche des statistiques décevantes, à l’image de ses premiers pas au Paris Saint-Germain. Joueur majeur du FC Valence la saison dernière et sélectionné par Luis Enrique pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l’Espagne, le milieu de terrain de 26 ans était censé être un remplaçant de luxe pour Christophe Galtier. Il n’en est finalement rien puisque ses titularisations, de plus en plus fréquentes depuis le début de l’année 2023, ont rarement été concluantes. A qui la faute ? Dans son édition du jour, Le Parisien consacre un dossier à Carlos Soler afin d’expliquer les difficultés rencontrées par l’Espagnol dans la capitale française. Pour Diego Picot, journaliste à Marca, le poids du vestiaire de stars du PSG pèse lourd sur le discret milieu de terrain de la Roja.

Carlos Soler écrasé par le vestiaire du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carlos Soler (@carlos10soler)

« Je pense que son adaptation n’a pas été simple. Il était le joueur phare d’une équipe pour devenir le dernier de la file d’attente. Arriver dans un vestiaire comme celui du PSG n’est pas facile mais, petit à petit, il a gagné du temps de jeu et de la présence. Sans doute espérait-il quelque chose d’autre mais je suis persuadé qu’il peut devenir un joueur très intéressant pour cet effectif » juge le suiveur du FC Valence pour Marca, avant de poursuivre. « Soler a toujours été attiré par le but. Dans une bonne saison, il peut être au-dessus des 10 buts et 10 passes décisives. Mais au PSG, il est difficile de montrer ses qualités avec de tels coéquipiers » analyse le journaliste, pour qui la présence de joueurs tels que Messi, Mbappé ou encore Neymar n’aide pas vraiment Carlos Soler à s’épanouir au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si dans les semaines à venir, l’Espagnol montera en puissance ou si au contraire, il continuera à stagner avec des prestations en demi-teinte. Carlos Soler joue sans doute son avenir au PSG lors de cette seconde partie de saison, il a donc tout intérêt à élever subitement son niveau de jeu.