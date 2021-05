PSG : Paris demande 20 ME pour Sarabia, quatre clubs choqués

Dans : PSG.

Joker offensif de luxe du Paris SG ces deux dernières années, Pablo Sarabia n’a jamais réellement saisi sa chance.

A chaque fois qu’il a été sollicité, c’était au coeur d’un PSG diminué par les absences offensives. Si le bilan comptable est intéressant, avec sept buts cette saison, et seulement 17 titularisations au total, le rendement est insuffisant. A 29 ans, le joueur offensif n’a pas l’intention d’aller jusqu’au bout de son contrat, qui l’emmène à l’heure actuelle jusqu’en juin 2024. Loin d’être retenu par Leonardo, l’ancien du FC Séville a décidé de prendre les devants, et se cherche un club pour la saison prochaine. Ce sera direction l’Espagne, avait annoncé Le Parisien ce jeudi, en expliquant que plusieurs formations de Liga rêvaient de relancer l’international qui manquera le train de l’Euro 2021. La presse de l’autre côté des Pyrénées s’est rapidement emparée de ce désir joint de Pablo Sarabia et du PSG de se séparer, et cite quatre clubs qui pourraient le récupérer. Il s’agit de son ancien club du FC Séville, de Villarreal, de l’Atlético Madrid et de la Real Sociedad.

Des clubs qui peuvent tenter l’ailier du Paris SG, et avec lequel il peut trouver un accord, lui qui cherche surtout un contrat longue durée et du temps de jeu. Mais en revanche, le club francilien ne fera aucun cadeau. Arrivé pour 20 ME en 2019, le natif de Madrid vaut la même somme selon les dirigeants parisiens, qui espèrent ainsi une belle vente et une opération blanche en ce terme de transfert. Une somme qui aurait déjà provoqué le renoncement de la Real Sociedad, qui ne s’imagine pas mettre un tel prix sur le joker parisien. Même scepticisme chez les autres clubs de Liga pour le moment... Il reste donc à savoir si le PSG va recevoir des propositions intéressantes, ou s’il va devoir baisser ses exigences, pour un Pablo Sarabia qui sort quand même d’une saison très discrète, notamment en Ligue des Champions avec quatre matchs disputés sur la saison.