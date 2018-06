PSG : Un vautour anglais prêt à dépouiller le PSG de Mbappé !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

La situation du Paris Saint-Germain en matière de fair-play financier n'étant pas totalement limpide, notamment parce que le club de la capitale doit vendre des joueurs avant la fin de la semaine prochaine, l'avenir de Kylian Mbappé excite encore pas mal de monde. Et particulièrement en Angleterre. Car si on connaît de longue date l'intérêt d'un club comme le Real Madrid pour le jeune prodige du PSG, et que Pep Guardiola n'a pas masqué non plus son admiration pour Kylian Mbappé qu'il prendrait bien à Manchester City, ce dimanche le Mirror avance lui une autre piste.

En effet, le tabloïd anglais affirme que Manchester United a récemment déployé ses antennes afin d'être à l'affût d'une éventuelle décision des dirigeants du Paris SG concernant Kylian Mbappé et que des contacts auraient même été noués avec les représentants de l'ancien monégasque. Si Kylian Mbappé avait la possibilité de rejoindre José Mourinho et les Red Devils, les dirigeants mancuniens semblent même prêts à mettre Anthony Martial pour peser dans la balance et favoriser la transaction. Bien évidemment, quoi qu'en pense la presse britannique, il paraît extrêmement peu probable que le Paris Saint-Germaint ait besoin de laisser partir Kylian Mbappé. Mais l'espoir fait vivre.