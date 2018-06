PSG : Un transfert record cette semaine, et c'est le PSG qui encaisse !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Lorsque l'on parle du Paris Saint-Germain au mercato, on s'attend toujours à des sommes colossales, surtout quand c'est le club de la capitale qui achète des joueurs. Mais cette fois c'est l'inverse. En effet, la presse écossaise annonce que le Celtic Glasgow va lever l'option d'achat d'Odsonne Edouard, le jeune attaquant formé au PSG et prêté depuis un an au club écossais. Et pour finaliser le transfert définitif d'Edouard, lequel doit intervenir avant samedi prochain, clause oblige, les dirigeants du mythique club écossais vont devoir signer un chèque de 11,5ME sans délai.

Si cette somme peut faire sourire compte tenu des investissements habituels du Paris Saint-Germain, il s'agit du transfert record pour le Celtic, lequel avait acheté Chris Sutton en provenance de Chelsea en 2000 pour 9ME. Depuis le club catholique de Glasgow s'était montré très prudent lors des marchés des transferts. Mais Brendan Rodgers est convaincu de l'énorme potentiel d'Odsonne Edouard et c'est pour cela qu'il a incité les responsables du Celtic à faire une telle dépense lors de ce mercato. Un chèque qui pourrait faire du bien au PSG alors que le club de la capitale attend rapidement la décision de l'UEFA concernant le fair-play financier.