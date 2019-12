PSG : Un terrible sondage pour Neymar

Dans : PSG.

Tandis que la rumeur d'un départ de Neymar du PSG pour le FC Barcelone a rejailli, les supporters du club catalan ont fait savoir très clairement qu'ils n'étaient pas enthousiastes à cette idée.

En dévoilant son désir de partir du Paris Saint-Germain pour retourner au Barça lors du dernier mercato estival, Neymar Jr avait mis en colère les supporters du club de la capitale. Et cette fureur avait éclaté au grand jour lors du retour du Brésilien au Parc des Princes, c’était contre Strasbourg le 14 décembre. Des chants et des banderoles insultantes avaient visé Neymar, lequel a bien compris que son attitude ne passait. Quelques mois plus tard, les choses se sont calmées, la star brésilienne tentant de calmer tout le monde en changeant notablement d’attitude au PSG. Oui mais voilà, durant cette trêve hivernale, la presse sportive barcelonaise a remis le dossier en haut de la pile.

Neymar au Barça ? Non pour 76% des votants

En effet, Mundo Deportivo affirme que Josep Maria Bartomeu est toujours aussi déterminé à faire revenir Neymar l’été prochain. Et après avoir dévoilé le plan du FC Barcelone pour réussir cette fois ce come-back du Brésilien, le quotidien a réalisé un sondage auprès de ses lecteurs, essentiellement fans du Barça, demandant s’ils étaient favorables à ce que leur club dépense 180ME pour aller chercher Neymar au Paris Saint-Germain. Et pour les milliers de votants, les choses sont claires, c’est non. 76% des personnes qui ont répondu à ce sondage ne veulent pas de cette opération. De quoi forcément en dire long sur les dégats faits aussi par la star brésilienne lorsqu’il a pris la porte en 2017 pour signer à Paris.