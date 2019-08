PSG : Un sondage terrible pour Neymar en plein mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il y a quelques saisons seulement, les supporters se seraient battus pour que Neymar signe dans leur club préféré. Mais visiblement l'image de la star brésilienne du Paris Saint-Germain s'est dégradée, le comportement sportif et extra-sportif n'ayant pas toujours été à la hauteur. Afin de savoir ce que pensaient les fans du Real Madrid d'une possible signature de l'ancien barcelonais, le quotidien sportif AS a lancé un sondage pour recueillir l'avis de ces derniers. La question est relativement simple : souhaitez-vous que Neymar signe au Real Madrid ? Et plus de 115.000 supporters du Real Madrid ont répondu à cette question, avec un avis très tranché.

En effet, à cet instant, près de 60% d'entre eux ne veulent pas entendre parler de la venue du joueur brésilien du PSG chez les Merengue lors de ce mercato. Bien évidemment, cela ne va probablement pas peser lourd dans une éventuelle décision finale de Florentino Perez et de Zinedine Zidane de partir à l'assaut de Neymar d'ici la fin août. Mais pour le Brésilien et son clan, ce résultat est un vrai camouflet public, même si on sait bien que tout pourrait être oublié si Neymar retrouvait son vrai niveau et adoptait enfin le comportement d'une star du football et pas d'une star tout court.